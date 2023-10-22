العراق: مسألة استقرار سعر صرف الدينار تتطلب إجراءات جذرية

أخبار ليبيا 24

قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن مسألة استقرار سعر صرف الدينار عملية كبيرة تتطلب إجراء وتغييرات كبيرة.

وأوضح العلاق في تصريحاتٍ صحفية خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول المنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان إن عملية الاستقرار تتطلب إحداث تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد.

وفيما سبق… طالب البنك المركزي العراقي البنوك التجارية بضرورة توفير عملة الدولار نقدًر لمن يريد السحب من حساباته الدولارية.

البنك المركزي العراقي؛ وفي بيانٍ حذر البنوك غير الملتزمة بالتعليمات؛ وذلك بعد ورود عددٍ من الشكاوى حيال عدم توفير البنوك الدولارات للمودعين، وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق.. دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.

المصرف المركزي؛ أشار في بيانٍ إلى أن السوق الموازية للدولار لا حقيقة لها على حد تعبيره.

وأضاف المصرف المركزي، أن سعر الرسمي المقرّر للدولار الواحد هو 1320 دينارًا.

وفي وقتٍ سابق.. أعلن البنك المركزي العراقي؛ استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.