العثور على جثة مجهولة الهوية تعود لمهاجر غير شرعي بالقرب من الكفرة

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير جهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة، إبراهيم بالحسن، عن العثور عن جثة مجهولة الهوية تعود لمهاجر غير شرعي شرقي المدينة.

وقال بالحسن لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أنه بناء على بلاغ وارد من النيابة العامة بخصوص وجود جثث بالقرب من المشروع الإنتاجي (30 كم شرق الكفرة) تعود لأحد المهاجرين الأفارقة، تم الانتقال إلى عين المكان وانتشالها.

وأوضح بالحسن، أن الجثة لا يوجد عليها أي أثار بشكل مبدئي، لافتا إلى أن مثل هذه الواقعة تتكرر كثيراً عند وفاة أحد المهاجرين غير الشرعيين يتم دفنهم أو رميهم من قبل مهربي البشر ويكملون المسير ويتركونهم خلفهم، مرجحاً أن تكون الوفاة طبيعية وتم تركه كغيره من ضحايا مهربي البشر.

وأشار بالحسن إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات في الواقعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالجثة بعد التحفظ عليها ومعاينتها، ومن ثم سيتم دفنها بعد أخذ أذن الجهات المختصة.