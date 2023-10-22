الصين تدعم القضية الفلسطينية

في اتصالً هاتفي مع نظيره الماليزي أكد وزير الخارجية الصيني “وانغ يي “دعم بلاده المطالب المشروعة للدولالعربية والمسلمة في القضية الفلسطينية، وقال إن بكين تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في حين أكدتاليابان أنها تدعم “حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، وأنها لن تغير موقفها حيال فلسطين.

وقال وانغ يي إن الصين تعارض أي هجوم يضر بالمدنيين الأبرياء وينتهك القانون الدولي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد .

و أضاف وانغ يي : “أننا نقف دائماً إلى جانب السلام والقانون الدولي والمطالب المشروعة للدول العربية والمسلمة في القضية الفلسطينية”، كما أكد أن الصين تدعم منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار الحل السلمي، من خلال تنفيذ فاعل لقرارات مجلس الأمن الدولي .