الشركسي: باتيلي ليست لديه أي خطط لتنفيذ ما يطرحه أمام مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24

رأى عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن باتيلي ليست لديه أي خطط مكتملة لتنفيذ ما يطرحه أمام مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أنه تحدث في إحاطته نهاية شباط الماضي عن لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات، تضم مختلف الأطراف الليبية المعنية؛ لتضطلع بتيسير اعتماد إطار قانوني، وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات خلال العام الحالي، لكنه لم يفعلها رغم أنه حظي بدعم أطراف كثيرة.

وقال الشركسي إن باتيلي لم يسحب ملف القوانين الانتخابية من مجلسي النواب والدولة الذي ظل رهين خلافاتهما المتكررة قرابة العامين، واستمر في إمهالهما، مشدداً على أنه كان يتوجب على باتيلي أن يدعو قيادات المجلسين واللجنة لاجتماعات مباشرة على وجه السرعة، يقودها بنفسه لسرعة حسم أي نقاط خلافية حول القانونين، بدلاً من ترك الأمر مفتوحاً لتجاذبات المجلسين مجدداً.

وبين أن باتيلي يجري مشاورات بخصوص الانتخابات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشيراً إلى أن باتيلي اكتفى بتقديم الملاحظات دون المساعدة في الوصول لحلول تمهد لتجاوز الانسداد السياسي، والاقتراب من حلم الانتخابات. وأن ذلك أسهم في تأزيم الواقع الليبي، لدرجة دفعت إلى ازدياد الأصوات المطالبة بعدم التمديد له، على أساس أنه بات جزءاً من الأزمة لا الحل.