السايح يناقش مع خبراء منظمة الصحة العالمية نتائج المسح الوطني لعوامل اختطار الأمراض غير السارية 

أخبارليبيا24

عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح اجتماعًا فنيًا مع خبراء منظمة الصحة العالمية لتحليل ومناقشة النتائج الأولية للمسح الوطني لعوامل اختطار الأمراض غير السارية.

وأوضح المركز أنه تم تقسيم المسح إلى ثلاث مراحل أساسية؛ في المرحلة الأولى تم الإستدلال عن عوامل الاختطار للأمراض غير السارية – السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والأورام- مثل التدخين، السمنة، الأكل غير الصحي وارتفاع نسبة الدهون في الدم.

وأضاف أنه في المرحلة الثانية، تم قياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم ونبضات القلب كما تم أيضًا قياس مستويات السكر في الدم ومعدل السكر التراكمي والدهون وأخذ عينات معملية لقياس معدل استهلاك الملح في المجتمع في المرحلة الثالثة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن النتائج النهائية في الفترة القريبة القادمة؛ لتُمكن هذه النتائج وزارة الصحة والمركز في وضع استراتيجيات وتدخلات ضرورية لتحسين الوضع الصحي للأمراض المزمنة في المجتمع الليبي.

يذكر أن المسح الوطني لتقييم عوامل الاختطار للامراض غير السارية كان قد انطلق في شهر نوفمبر سنة 2022 بعد توقف دام لأكثر من 14 عامًا، بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة، مصلحة الإحصاء والتعداد وبإشراف اللجنة الفنية من الخبراء الوطنيين ومشاركة أكثر من 250 باحث ميداني، استهدفوا فيه أكثر من 6000 أسرة ليبية.