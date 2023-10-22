الساعدي يكشف عن موعد عودة المياه إلى غريان وضواحيها

أخبار ليبيا 24

توقع مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، عودة المياه إلى مدينة غريان وضواحيها قبل الخميس المقبل.

وقال الساعدي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، إن فرق الصيانة تعمل بشكل متواصل ولكن عملية التفريغ والتعبئة تأخذ وقتاً اكثر من الصيانة، مشيراً إلى أن خلال ثلاثة أيام كحد أقصى تعود المياه إلى المدينة.

وأوضح الساعدي، أن سبب انقطاع المياه عن مدينة غريان كان نتيجة عطل وتسريب في المحطة رقم (6) بالقرب من خزان سيدي الصيد، وعليه قررت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة إيقاف الإمداد المائي لأيام حتى تتمكن فرق الصيانة من إصلاح العطل.

يذكر أن منظومة النهر تتعرض للكثير من الاعتداءات والعمليات التخريبية بسبب الوصلات غير الشرعية من المواطنين والمزارعين، ما يتسبب في خسائر كبيرة جداً للإدارة وإهدار كميات كبيرة من المياه.