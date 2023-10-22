الساعدي: انقطاع المياه عن مدينة ‫غريان بسبب عطل فني بالمحطة “6”

22 أكتوبر، 2023 2:43 م
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أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إن انقطاع المياه عن مدينة غريان وبعض المدن والقرى الواقعة على المسار أبوزيان– الرحيبات بسبب عطل فني بالمحطة “6”.

‏وأضاف في تصريحات صحفية أنه تفاديا لحدوث مشكلة أكبر قررت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة إيقاف الإمداد المائي لأيام حتى تتمكن فرق الصيانة من إصلاح العطل وللحفاظ على استمرار سريان المياه.

وأوضح الساعدي أن إمداد المياه توقف منذ الخميس الماضي، وجاري العمل على استكمال عمليات إصلاح العطل، الذي قد يستغرق من 3 إلى 5 أيام.

22 أكتوبر، 2023 2:43 م
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