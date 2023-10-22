الأرصاد الجوية: درجات الحرارة معتدلة هذا اليوم على مناطق الشمال 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن تكون درجات الحرارة معتدلة هذا اليوم على مناطق الشمال.

وتوقع المركز كذلك رياحًا شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مساء اليوم مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق الساحل الغربي.

وأضاف أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على مناطق الشمال والجنوب الشرقي تتراوح مــابين(29– 35)مْ.

وأفاد أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليومين القادمين على الشمال الغربي ، وعلى مناطق الجنوب الغربي تتراوح الحرارة القصوى مابين ( 35 – 38 )مْ.

وتوقع المركز ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدا على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت ومناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي.

ولفت المركز إلى أنه من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء على الشمال الغربي.