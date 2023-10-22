استشهاد أكثر من 50 فلسطينياً فجر الأحد

استشهاد أكثر من 50 فلسطيني بقطاع غزة، فجر الأحد 22 أكتوبر ، وذلك في سلسلة غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، مستهدفاً بشكل مباشر منازل للمدنيين، ليواصل الاحتلال بذلك لليوم السادس عشر على التوالي حربه المدمرة على القطاع المُحاصر، ما تسبب في سقوط آلاف الشهداء، وعدد كبير من الإصابات.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة أن ما لا يقل عن 50 شخصاً استشهدوا جراء القصف على القطاع خلال الليلة الماضية.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة الأسطل، وسط مدينة خان يونس، ما تسبب في سقوط شهداء بينهم سيدتان وطفل، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة ، مساء السبت، باستشهاد 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي جديد على خان يونس جنوبي القطاع، كما أفادت في وقت سابق بأن الجيش الإسرائيلي قصف مسجد التوبة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.