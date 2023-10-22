أوكرانيا تدمر طائرات مسيرة روسية

أخبار ليبيا 24

دمّرت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية طائرات مسيرة هجومية و9 صواريخ نوع كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا.

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أكدت وقوع 80 اشتباكاً قتالياً على طول خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية شنت 12 هجمة على الروس، بحسب بيان الهيئة.

وفي وقتٍ سابق.. قُتل شخصان وأصيب اثنان آخرون جراء ضربات روسية عدة على جنوب أوكرانيا في الساعات الـ 24 الأخيرة.

بدورها السلطات الأوكرانية، قالت في بيانٍ إن القصف على منطقة سكنية تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر في كريفي ريغ في منطقة دنيبروبتروفسك، بحسب الشرطة الوطنية.

وفي الأثناء.. أفصحت السلطات الأوكرانية عن إجمالي المفقودين منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا والبالغ عددهم أكثر من 26 ألف أوكراني، من بينهم 15 ألف عسكري.

وبحسب ما أفاد به وزير الداخلية الأوكراني، فإن من بين المفقودين 11 ألف مدني ونحو 15 ألف عسكري، حسب قوله.

وفي وقتٍ سابق.. فقدت القوات الأوكرانية، 450 عسكريًا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الساعات الـ 24 الماضية.