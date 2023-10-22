أوباري وودان يتضامنون مع فلسطين

خرج أهالي بلدية أوباري السبت، في مظاهرة تضامنية مع أهالي قطاع غزة ودعمًا لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم العدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، والذي راح ضحيته آلاف الشهداء والجرحى وهدم المنازل على رؤس ساكنيها وشرّد الأبرياء دون وجه حق.

وأكد المشاركون فى هذه المظاهرة دعمهم التام لنضال الشعب الفلسطيني، ورفضهم لكافة أشكال التطبيع مع الصهاينة المحتلين لأرض القدس الشريف.

وانتقد البيان صمت العالم العربي على ما تقوم به اسرائيل اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبين بضرورة التدخل لإنهاء هذه المجازر التي يرتكبها الجيش الاحتلال ضد الأبرياء في فلسطين.