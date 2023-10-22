أمن بنغازي: شرطة بوعطني تضبط مصريًا سرق أخشابًا من مقاول 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني استرجع أخشابًا سُرقت من موقع قيد الإنشاء ويضبط السارق مصري الجنسية.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا يمتلك شركة للمقاولات تقدم بشكوى ضد شخص مصري الجنسية يمتلك مركبة نوع كانتر وطلب منه نقل عدد كبير من الأخشاب المُستخدمة في البناء وبالفعل قام بنقلها واقفل هاتفه وقام بسرقة الأخشاب.

وأضافت أن رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وذكرت أنه تم خروج التحريات للبحث والتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لمعلومات تفيد بتواجد الشخص المطلوب بمنطقة شبنة.

ولفتت إلى أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى مكان تواجد المشتبه فيه وبالفعل تم مشاهدة المركبة سالفة الذكر وعلى متنها الأخشاب وتم ضبط الشخص المطلوب.

وأفادت المديرية أنه بتفتيش المركبة احترازياً تم العثور على قطعة من مادة الحشيش المخدرة وأدوات تعاطي (بفرة) وتم الإنتقال به إلى المركز.

وأشارت إلى أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ف.م.من مواليد 1990وإعترف بسرقته للإخشاب وانه كان بصدد بيعها وتم إحالته إلى جهات الاختصاص.