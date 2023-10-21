وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

أخبار ليبيا 24

أكدتْ السلطات القبرصية وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة القبرصية نيقوسيا، دون تسجيل إصابات.

وبحسب وكالة سبوتنيك للأنباء نقلاً عن والسلطات القبرصية.. جرى القبض على شخص عقب الانفجار، كما عثرت الشرطة على العديد من المفرقعات، مشيرةً إلى إنشاء طوق أمني حول مكان الانفجار، بحسب الوكالة.

وفي سياقٍ ذي صلة… تمكنت جماعة «حزب الله» اللبنانية اليوم الأربعاء من قصف موقع المالكية الإسرائيلي.

وبحسب ما أكدته الجماعة.. فقد تمكنت من «قصف الموقع وتمت ‏إصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى ‏إصابة عدد من لجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية»

وفي سياقٍ ذي صلة.. أطلقت الجماعة «يوم الغضب» تنديدًا بقصف إسرائيل مستشفى المعمداني في غزة، حيثُ دعا الحزب إلى إحياء اليوم بالتزامن مع حشودٍ ضخمة من المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في عوكر بالضاحية الشمالية للعاصمة بيروت.

وفي الأثناء.. احتشد مئات المحتجين الموالين للحزب أمام السفارة الفرنسية في بيروت، ورشقوا المبنى بالحجارة، يأتي ذلك بالتزامن مع اندلاع احتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بمدينتي صيدا وصور في جنوبي لبنان.