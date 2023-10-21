وصول باخرة قادمة من تركيا إلى طبرق تحمل “تريلات” سكنية لمتضرري الفيضانات في درنة

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى طبرق، اليوم السبت، سفينة تركية تحمل أكثر من مئتي “تريلا” سكنية لمتضرري الفيضانات في درنة.

ورصد، مراسل أخبار ليبيا 24، رسو السفينة التركية (ليدي روز) بميناء طبرق، لافتًا إلى أنها تحمل على متنها 211 سكن جاهز لمتضرري فيضانات درنة.

وفي ليل 10/11 سبتمبر ضرب فيضان مدمر مدينة درنة ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح آخرين من المدينة.

كما تسبب الفيضان في تدمير مئات المنازل والمباني، مسببًا في كارثة إنسانية كبيرة.

وقدمت العديد من الدول العربية والأجنبية بينها تركيا مساعدات، كما أرسلت فرق إنقاذ للبحث والإنقاذ وانتشال الجثث.