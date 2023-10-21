قرب إعلان النتائج النهائية للمسح الوطني عن الأمراض غير السارية

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قرب إعلان النتائج النهائية للمسح الوطني لعوامل اختطار الأمراض غير السارية.

جاء ذلك عقب اجتماع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، مع خبراء منظمة الصحة العالمية من المكتب الرئيسي والإقليمي وممثل المنظمة بليبيا، لتحليل ومناقشة النتائج الأولية للمسح، وفق بيان المركز.

وانطلق المسح الوطني في نوفمبر الماضي لتقييم عوامل الاختطار للأمراض غير السارية بعد توقف دام لأكثر من 14 عاما. ويشارك في المسح أكثر من 250 باحثا ميدانيا، استهدفوا أكثر من ستة آلاف أسرة ليبية.

وجرى تقسيم المسح إلى ثلاث مراحل أساسية، وجرى في المرحلة الأولى الاستدلال عن عوامل الاختطار للأمراض غير السارية -السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والأورام- مثل التدخين والسمنة والأكل غير الصحي وارتفاع نسبة الدهون في الدم.

وفي المرحلة الثانية، جرى قياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم ونبضات القلب، وكذلك قياس مستويات السكر في الدم ومعدل السكر التراكمي والدهون وأخذ عينات معملية لقياس معدل استهلاك الملح في المجتمع في المرحلة الثالثة.