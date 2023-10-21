غسان سلامة: قبول قوانين الانتخابات الليبية يمهد الطريق للاقتراع المرتقب

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا غسان سلامة، إنه يثق في قبول القوانين الانتخابية خلال الأشهر المقبلة.

وتابع في مقابلة مع التلفزيون السويسري الحكومي، اليوم السبت، أن ذلك يعني تمهيد الطريق للوصول إلى الاقتراع المرتقب من جانب كثير من الليبيين، وذلك في وقت يعترض فيه مجلس الدولة على القوانين التي وصلت إلى المفوضية الوطنية للانتخابات.

وأضاف سلامة، أن أصل التشظي في السلطة يعود إلى العام 2011، حيث وقعت ما سماها نقطة الانهيار منذ ذلك التاريخ.

ولفت إلى أن هذا النوع من الصراعات الأهلية على السلطة في ليبيا لا يتم حله في يوم واحد، بل من خلال نظام تراكمي.

وقالت لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، الإثنين الماضي، إن نسخة قانوني انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة المحالة للمفوضية نهائية ولم يقع فيها أي تغيير أو زيادة أو نقصان.

واستطرد غسان، أن كارثة الفيضانات وإعصار دانيال فتحت أعين الليبيين على قلة الصيانة وعدم الكفاءة وحتى اللامبالاة قادة البلاد برفاهية السكان.

وأشار إلى إهمال المسؤولين في ليبيا للبنية التحتية في ظل الخصومات الداخلية والتدخل الأجنبي، مضيفاً: “الأمر الأكثر خطورة هو أنه قبل كارثة دانيال مباشرة، كانت هناك تعليمات متناقضة إلى حد ما من السلطات. فقد طُلب منهم البقاء في المنازل. لذا لم يتخذ الناس الإجراءات اللازمة”.