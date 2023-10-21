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على هامش قمة القاهرة : المنفي يتلقي الرئيس الفلسطيني

21 أكتوبر، 2023 3:39 م
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على هامش قمة السلام المنعقدة في القاهرة اليوم السبت برعاية دولة مصر ،التقى رئيس المجلس الرئاسي “محمدالمنفي” ،الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”.

حيث تناول اللقاء “أهم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للقطاع، ورؤية السلطة الفلسطينية لتحقيق سلام عادل وشامل “، حسب ما نشر الحساب الرسمي للمجلس الرئاسي الليبي .

وكان الشارع الليبي  قد أعرب في مظاهرات بعدة مُدنٍ ليبيه وقوفه جنب إلى جنب مع الشعب الفلسطيني ؛ ورفضهلما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من عدوان على المواطنين في غزة .

21 أكتوبر، 2023 3:39 م
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