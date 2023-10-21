عباس: الفلسطينيين باقون في أرضهم

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمة ألقاها في «قمة القاهرة للسلام»، إن الفلسطينيين لن يرحلوا وسيبقون في أرضهم.

عباس؛ دعا مجلس الأمن الدوي للضلوع بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفضه لقتل المدنيين م الجانبين، داعيًا إلى إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين كافة.

وفي وقتٍ سابق.. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية جراء هجمات العدو الإسرائيلي على فلسطين وبالأخص قطاع غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) دعا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة.

بدوره.. طالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بفتح ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى قطاع غزة الذي يئن تحت قصف الكيان الصهيوني، حسب ما أكدته وكالة رويترز للأنباء

وفي الأثناء.. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية 6 مساجد، 3 مصارف، وأربع مدارس، منذ بدء الهجوم على قطاع غزة.