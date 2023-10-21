درنة تسيل لعاب تركيا .. أردوغان : مستعدون لإعمار المناطق المتضررة بشرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس التركي رجب أردوغان، استعداد بلاده للمساهمة في إعادة الإعمار لمدينة درنة والمناطق المتضررة جراء الفيضانات بشرق ليبيا في كل المجالات، والاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع مثل هذه التداعيات.

جاء هذا خلال لقاء أردوغان، اليوم الجمعة، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالمقر الرئاسي بمدينة إسطنبول، والذي حضره وزير الطاقة التركي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء، ومدير إدارة الاتصال الحكومي بالرئاسة التركية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن الدبيبة، قدم خلال اللقاء الشكر لدولة تركيا على دورها في أحداث كارثة مدينة درنة ومساهمتها الفنية، وتقديم الدعم في عدة مجالات مشيداً بدور فرق الإنقاذ وانتشال الجثث.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم أيضاً خلال اللقاء الاتفاق على زيادة التعاون في مجالات التدريب العسكرية، والرفع من كفاءة عناصر القوات المسلحة، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين .

وكلف أردوغان وزير الطاقة التركي للمشاركة في مؤتمر الطاقة الليبي المزمع عقده في نوفمبر القادم بالعاصمة طرابلس، بمشاركة عدد من الدول والشركات العالمية.

واستقبل أردوغان، اليوم الجمعة، في إسطنبول، الدبيبة، وقال الدبيبة، عبر حسابه بموقع إكس: “التقيت اليوم بالرئيس التركي، في مدينة ‎إسطنبول، وبحثنا عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية”.

وجاءت زيارة الدبيبة لتركيا ولقائه أردوغان، وسط تقارير حول إعادة البرلمان التركي النظر في سلسلة من الاتفاقات الدولية، التي لم يصادق عليها في العام التشريعي السابق، ومن بينها مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين طرابلس وأنقرة، بشأن التعاون في مجال المحروقات، التي أثارت ردود فعل قوية من مصر واليونان.

وأشارت التقارير إلى أن أردوغان أحال مذكرة التفاهم إلى البرلمان في يونيو الماضي، عقب الانتخابات البرلمانية وقبل العطلة الصيفية، التي امتدت حتى الأول من أكتوبر الحالي لاستكمال إجراءات التصديق عليها.