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دخول أول قافلة إغاثة إلى غزة

21 أكتوبر، 2023 2:32 م
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أعلن  منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس عن دخول أول قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح والتي تضم حوالي 20 شاحنة من الإمدادات الإنسانية العاجلة المقدمة من الأمم المتحدة وجمعيةالهلال الأحمر المصري.

وقال غريفيثس وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن دخول القافلة جاء بعد أيام من المفاوضات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية لضمان وصول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

وأعرب المسؤول الأممي عن ثقته في أن هذه العملية ستكون بداية لعمليات متواصلة لتوفير الإمدادات الأساسية منالغذاء والماء والدواء والوقود لسكان غزة بطريقة آمنة وبدون شروط أو عوائق.

21 أكتوبر، 2023 2:32 م
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