خريطة طريق لإنهاء الوضع الكارثي في غزة

أخبار ليبيا 24

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الزعماء العرب إلى الاتفاق على خريطة طريق لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإحياء مسار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على حد قوله.

وأوضح السيسي خلال كلمته الافتتاحية في العاصمة الجديدة بمصر تحت عنوان «قمة القاهرة للسلام»، أن أهداف خريطة الطريق تشمل توصيل المساعدات إلى غزة والاتفاق على وقف إطلاق النار، ويلي ذلك مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين، بحسب منشور الرئاسة المصرية.

وأكد السيسي أن «تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدًا»، وأضاف «نجدد رفضنا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، ونعتبر ذلك تصفية نهائية لقضيته».

وفي وقتٍ سابق.. قال، السيسي، إن الملايين من المصريين سيرفضون التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، مضيفا أن أي خطوة من هذا القبيل ستحول شبه الجزيرة إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل.

وتعد الحدود بين شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة موقع المعبر الوحيد من الأراضي الفلسطينية الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.