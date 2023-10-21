حملة أمنية واسعة في سبها ومحيطها لرصد المخالفات والتهديدات الأمنية

21 أكتوبر، 2023 4:17 م
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أخبار ليبيا 24

قامت وحدات من اللواء طارق بن زياد المعزز بالتنسيق مع قوة حماية الجنوب بحملة واسعة في مدينة سبها ومحيطها لرصد المخالفات والتهديدات الأمنية.

كما تهدف الحملة، إلى تقييم الموقف الأمني والعسكري في مناطق الجنوب الغربي بشكل عام وسبها بشكل خاص، وفق ما ذكر إدارة الإعلام والتعبئة بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقالت الإدارة، إن الحملة تأتي في إطار أداء اللواء طارق بن زياد المعزز لمهامه وواجباته المكلف بها، والتي تهدف لفرض الأمن وإنفاذ القانون وحماية الوطن والمواطن.

 

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21 أكتوبر، 2023 4:17 م
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