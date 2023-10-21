جهاز الحرس البلدي يوضح بشأن انتشار حشرة البق في سوق الجمعة

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي الرائد “امحمد الناعم”، أن حشرة البق انتشرت من قبل في سوق الجمعة .

وأضاف الناعم في تصريحات صحفية، أن اللجنة المشكلة من الحرس البلدي و الإصحاح البيئي ومكافح الآفات عملت على التعقيم ولم تتوقف إلى الآن.

وأشار المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي الى ان اللجنة لا تزال تعمل علي تفتيش المساجد ومحال بيع السجاد والأثاث وتقوم بتعقيمها داخل نطاق البلدية.

ولفت الناعم إلى أنه لم تصل الجهاز أي بلاغات رسمية بالخصوص على وجود هذه الحشرة ونحن بدورنا نقوم بالتعقيم والتظهير إلى الآن.