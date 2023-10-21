جسر جزائري مصري لتقديم المساعدات إلى غزة

أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، أنها قررت إطلاق جسر جوي إلى مطار العريش شرقي مصر، من أجل إرسال مساعدات إنسانية “عاجلة وهامة” إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان نشره التلفزيون الرسمي، إن إطلاق الجسر الجوي “جاء بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون” ، وأضافت أن “الجسر الجوي يتكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الخاصة بالجيشالجزائري”. وتتمثل المساعدات في مواد غذائية وطبية وملابس وخيام، وفق البيان.

وكانت مصر قد أرسلت صباح السبت، أول قافلة إغاثية مكونة من 20 شاحنة إلى قطاع غزة، من معبر رفح منالجانب المصري.