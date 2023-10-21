جسر جزائري مصري لتقديم المساعدات إلى غزة

21 أكتوبر، 2023 7:49 م
0

أعلنت السلطات الجزائرية، السبت،  أنها قررت إطلاق جسر جوي إلى مطار العريش شرقي مصر، من أجل إرسال مساعدات إنسانية “عاجلة وهامة” إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان نشره التلفزيون الرسمي، إن إطلاق الجسر الجوي “جاء بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون” ، وأضافت أن “الجسر الجوي يتكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الخاصة بالجيشالجزائري”. وتتمثل المساعدات في مواد غذائية وطبية وملابس وخيام، وفق البيان.

وكانت مصر قد أرسلت صباح السبت، أول قافلة إغاثية مكونة من 20 شاحنة إلى قطاع غزة، من معبر رفح منالجانب المصري.

21 أكتوبر، 2023 7:49 م
0

المزيد من الأخبار

المغرب يبني ملعبًا جديدًا ويطور ستة ملاعب أخرى قبل كأس العالم 2030

21 أكتوبر، 2023 5:27 م

الملك عبد الله: تهجير الفلسطينيين سيكون جريمة حرب

21 أكتوبر، 2023 4:49 م

على هامش قمة القاهرة : المنفي يتلقي الرئيس الفلسطيني

21 أكتوبر، 2023 3:39 م

أبوالغيط يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح ممر آمن للمساعدات

21 أكتوبر، 2023 3:36 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى