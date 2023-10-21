بمشاركة المنفي.. انطلاق قمة مصر الدولية للسلام

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة مصر الدولية للسلام التي تحتضنها العاصمة الإدارية بالعاصمة المصرية القاهرة، ويشارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أعمال الجلسة.

وتهدف القمة إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دخل يومه الخامس عشر.

وتأتى قمة مصر الدولية للسلام، بعد إلغاء القمة الرباعية “الأمريكية- المصرية- الفلسطينية- الأردنية” التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمّان.

وأمس الجمعة، شهد عدد من المدن الليبية مظاهرات حاشدة تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.