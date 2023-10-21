الملك عبد الله: تهجير الفلسطينيين سيكون جريمة حرب

أخبار ليبيا 24

قال العاهل الأردني الملك عبد الله، في كلمته الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، إن التهجير القسري أو الداخلي للفلسطينيين سيكون جريمة حرب.

وتعقد القمة، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم بري على غزة في أعقاب هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص.

وقتل أكثر من 4100 فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي المضاد، بحسب وزارة الصحة في غزة، وسط أزمة إنسانية متزايدة.

وأدان الزعماء العرب في قمة القاهرة القصف الإسرائيلي لغزة بينما قال الأوروبيون إنه يجب حماية المدنيين.

ويجتمع الزعماء ووزراء الخارجية مع احتدام الصراع المستمر منذ أسبوعين في غزة المجاورة، وسط قلق متزايد في العديد من البلدان بشأن كارثة إنسانية تتكشف في القطاع المحاصر الذي يسكنه 2.3 مليون شخص.

وقالت الدول العربية، إن الوقت قد حان لاستئناف الجهود لإنهاء دائرة العنف المستمرة منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي اندلعت مرة أخرى في 7 أكتوبر عندما شنت حركة حماس الفلسطينية هجومًا مميتًا وردت إسرائيل بهجوم مضاد مدمر على الأراضي الإسرائيلية غزة.