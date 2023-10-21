المغرب يبني ملعبًا جديدًا ويطور ستة ملاعب أخرى قبل كأس العالم 2030

أخبار ليبيا 24

قال مكتب الوزير الأول، إن المغرب يعتزم بناء ملعب كبير في بنسليمان قرب الدار البيضاء وتحديث ستة ملاعب أخرى استعدادا للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030.

وقال المكتب، في بيان الجمعة، إنّه تمّ التوقيع في نفس اليوم على اتفاق بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير المملوك للدولة لتمويل الملعب الجديد ليكون جاهزا بحلول عام 2028 بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات درهم (500 مليون دولار).

وأضافت، أن الملاعب الستة التي سيتم تجديدها، لاستضافة كأس الأمم الأفريقية عام 2025، وكأس العالم 2030. وتقع الملاعب في مدن أغادير والدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط وطنجة.

وفي وقت سابق هذا الشهر خصص الفيفا تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال، لكنه قال أيضا إن أوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف ثلاث مباريات للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

وسيكون المغرب ثاني دولة إفريقية تستضيف كأس العالم بعد جنوب أفريقيا عام 2010.