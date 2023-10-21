القوات المسلحة تكرم فرق الإنقاذ والبحث المصرية لجهودها في درنة ومناطق الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

كرّم، آمر الغرفة الأمنية – درنة اللواء عبدالباسط أبوغريس، ورئيس أركان الوحدات الأمنية العميد ركن خالد حفتر، فرق الانقاذ والبحث والفرق الطبية والطبية المساعدة التابعة للقوات المسلحة المصرية.

يأتي ذلك تقديراً لجهودها الجبارة في عمليات البحث وانتشال الضحايا، وتقديم المساعدات للجرحى والمصابين جرّاء الفيضانات التي حلّت بمدينة درنة وباقي مدن ومناطق الجبل الأخضر.

وألحقت الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في درنة الشهر الماضي أضرارا كبيرة، بعدما تسببت العاصفة دانيال في سقوط متر من الأمطار على الجبل الأخضر، وهي كمية غير مسبوقة.

وبعد أيام من تلك الكارثة بدأت فريق الإنقاذ والبحث الدولية في القدوم إلى شرق ليبيا للمساهمة في أعمال البحث عن الناجين وانتشال جثث الضحايا. ومن بين الفرق، فرق الانقاذ والبحث والفرق الطبية والطبية المساعدة التابعة للقوات المسلحة المصرية.