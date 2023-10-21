الشروع في التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار درنة

21 أكتوبر، 2023 9:05 ص
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أخبار ليبيا 24

أجرت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة يوم الجمعة زيارة تفقدية للمدينة التي ستستضيف فعاليات اليوم الأول من المؤتمر.

واطلعت اللجنة خلال جولتها الميدانية على تجهيزات مقر انعقاد المؤتمر والاستعدادات الجارية لاستقبال الوفود الدولية، وأبدت بعض الملاحظات والتعديلات على المقر الذي سيعقد به المؤتمر

 وأعربت اللجنة عن شكرها وامتنانها لرئيس وأعضاء الغرفة العسكرية الأمنية بدرنة على دعمهم لجهود التحضيرات للمؤتمر.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ستنطلق رسميا في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بمدينتي درنة وبنغازي.

21 أكتوبر، 2023 9:05 ص
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