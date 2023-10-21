الشح: كل من هم في السلطة حاليا لا يريدون الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة أشرف الشح، إن كل من هم في السُلطة حاليًا لا يريدون الانتخابات، وسيجدون ألف مبرر لتعطيلها.

وأضاف الشح أن كل الأطراف الليبية، لا تريد أن تغامر بترك السلطة والدخول في مغامرة الانتخابات غير مضمونة النتائج بالنسبة لهم.

وتابع أن كل الأطراف ستخلق مختلف التشابكات غير المنتهية، حتى لا نصل إلى انتخابات، مضيفاً أن باتيلي لن ينجح في الحصول على أي ضمانات منهم للقبول بنتائجها.

وبين الشح أن السير في نفس النهج الدولي للتوفيق بين الأطراف لن يصل إلى أي حلول.

وذكر أن الحكومة في طرابلس مُهترأة، والوضع في المنطقة الشرقية متداخل وصعب بعد كارثة درنة، وهناك العديد من الفوضى التي تمنع من توحيد حكومة.