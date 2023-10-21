الرامي الليبي مصطفى فرج يقتنص “فضية” كأس الاتحاد المصري للرماية

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اقتنص البطل الليبي مصطفى فرج، لاعب نادي الصيد بالدقي، المركز الثاني والميدالية الفضية في رماية الإسكيت ببطولة كأس الاتحاد المصري للرماية.

وتمكن مصطفى فرج من الفوز بالمركز الثاني في رماية الإسكيت في البطولة التي اختتمت اليوم، السبت، بعدما أصاب 52 طبقاً، بفارق ضئيل للغاية عن صاحب المركز الأول المصري سركيس كريكور لاعب نادي الصيد بالدقي الذي أصاب 54 طبقاً وحصل على الميدالية الذهبية.

ووفقاً لحساب الاتحاد الليبي للرماية على موقع فيسبوك، كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب المصري هشام عدنان لاعب المؤسسة الرياضية العسكرية الذي أصاب 42 طبقاً.

وتعد الميدالية الفضية التي أحرزها الرامي مصطفى فرج هي الثانية التي يحصل عليها خلال شهر أكتوبر الجاري، بعدما تمكن في الرابع من أكتوبر من اقتناص الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للرماية تخصص الإسكيت بعد الراميين المصريين عزمي محيلبة وعمر هشام.