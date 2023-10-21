الأهلي بنغازي يتعاقد مع “زاك لوفتون” لتدعيم صفوف فريق كرة السلة

أخبار ليبيا 24

أعلن النادي الأهلي بنغازي تعاقده مع النجم الأمريكي “زاك لوفتون” لتعزيز صفوف الفريق بتصفيات بطولة الأندية الأفريقية في الكاميرون المقررة في نهاية الشهر الجاري.

ويشغل النجم الأمريكي مركز الجناح وسبق له اللعب في ديترويت بستونس في NBA كما لعب في الصين والكويت وألمانيا ومؤخراً مثل فريق دينامو اللبناني وتحصل على جائزة أفضل جناح في الدوري.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الاتحاد الليبي لكرة السلة يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر، موعدًا للقاء كأس السوبر بين الأهلي بنغازي والاتحاد بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

وقال الاتحاد إن قرعة بطولة الدوري لكرة السلة للموسم الرياضي 2023 – 2024 ستكون يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، وأن فتح فترة القيد الأولى من 21 أكتوبر حتى 13 نوفمبر، وأن هناك فترة القيد ثانية للاعبين غير المقيدين بالأندية من 14 نوفمبر حتى 20 نوفمبر.

وستكون هناك فترة قيد ثانية بين الذهاب والإياب، ومن المقرر أن تكون انطلاقة المنافسات في الثالث من ديسمبر.