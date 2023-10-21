افتتاح نقطة شرطة الطويبية

افتتح مدير أمن الجفارة اللواء “عبدالناصر الطيف “نقطة شرطة الطويبية التابعة لمركز شرطة الماية اليوم السبت بعد صيانتها.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة عبر حسابها في فيس بوك ، أنّ صيانة نقطة الشرطة جرت بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلف” عماد الطرابلسي”، وتنفيذًا لخطة عمل الوزارة بالاهتمام بالمرافق الأمنية والخدمية بمديريات الأمن من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجرت صيانة نقطة الشرطة وتجهيزها باللوازم التشغيلية لتقديم الخدمات الأمنية لأهالي وسكان المنطقة.