استمرار التجهيزات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة

أخبار ليبيا 24

أكدت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم السبت، استمرار التجهيزات والاستعدادات لإقامة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر والساحل الشمالي.

وقامت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي بزيارة تفقدية يوم الجمعة درنة، مقر إقامة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، للاطلاع على سير العمل ومتابعة آخر التجهيزات والاستعدادات.

وقالت الحكومة، إن اللجنة أبدت بعض الملاحظات بالخصوص، كما أكدت على ضرورة توفير بعض الأمور اللوجستية المهمة.

وأعربت اللجنة عن شكرها وامتنانها للقيادة العامة ورئيس وأعضاء الغرفة العسكرية الأمنية بدرنة لتقديمهم كافة التسهيلات التي من شأنها إنجاح أعمال المؤتمر.

وسيعقد المؤتمر يومي الأول و الثاني من شهر نوفمبر القادم بمدينتي درنة وبنغازي.