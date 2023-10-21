استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن اشتراط باتيلي بأن تكون القوانين قابلة للتنفيذ ما هو إلا وضع للعصا في العجلة

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، استعداد البعثة لتسيير مفاوضات عملية ينتج عنها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، معتبرًا أن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا لا تضمن نجاح الانتخابات.

وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين إن القوانين الانتخابية بمفردها لا تنجح الانتخابات لأنها تحتاج إلى دعم من طائفة موسعة من الأطراف بما في ذلك أهم المؤسسات والجهات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية والمرشحين وقيادات المجتمع المدني ومنظماته وجماعات النساء والشباب وغيرهم.

ودعا باتيلي جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.

وأكد المبعوث الأممي أن القوانين الانتخابية الجديدة تحسنت مقارنة بالسابق بعد تضمين ملاحظات مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، لافتا إلى أن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعا من التقدم.

ورحب المبعوث الأممي بالتقدم المحرز بقوانين الانتخابات من قبل لجنة 6+6، متخوفا في الوقت نفسه من أنه يمكن استخدام بعض المسائل الخلافية في قوانين الانتخابات لاستبعاد أحد المرشحين، لافتا إلى أن بعض المسائل الخلافية الحالية تهدد العملية الانتخابية بشكل كامل.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: ” باتيلي أطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة بشأن القوانين الانتخابية مشترطا أن تكون القوانين توافقية وقابلة للتنفيذ، برأيك هل يعد ذلك رفضا للقوانين؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن اشتراط باتيلي بأن تكون القوانين قابلة للتنفيذ ما هو إلا وضع للعصا في العجلة.

التدخل في شؤون ليبيا مصيره الفشل

قال المشارك،Aisam Tarhony أن أي تدخل أجنبي في الشؤون الليبية سيكون مصيره الفشل.

وعلق ذات المشارك على اشتراط باتيلي بأن تكون القوانين قابلة للتنفيذ قائلا: “هذا قاعد يشترط علينا يا عليك حالة و خلاص”، وفق تعبيره.

وضع العصا في العجلة

وقال المشارك، ايمن ابوالاسعاد، “إن باتيلي يرفض للانتخابات ويريد بقاء الحال كما هو عليه زيد دقيق زيد ماء”، وفق تعبيره.

من جانبها قالت المشاركة، Ramee Alkash أكدت أن اشتراط باتيلي بأن تكون القوانين قابلة للتنفيذ ما هو إلا وضع للعصا في العجلة، وفق تعبيرها.