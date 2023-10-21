أجواء ساخنة مع رياح نشطة مثيرة للغبار على أغلب مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء ساخنة اليوم السبت على بعض مناطق ليبيا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق الشمال الغربي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تتراجع درجات الحرارة من مساء اليوم ويوم الغد علي اغلب مناطق الشمال الغربي, بينما تعود للارتفاع يوم الاثنين.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية أحياناً تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33– 38)مْ ، و تسجل تراجع يوم الغد على أغلب المناطق , وتعود للارتفاع يوم الاثنين.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب, احتمالية ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على طبرق.

والرياح جنوبية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية أحياناً علي بعض مناطق الخليج و بنغازي.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29–34 )مْ وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد خاصةً على مناطق الخليج وبنغازي.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية خاصة على الحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33– 38)مْ.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-33)مْ.