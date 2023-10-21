أبوالغيط يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح ممر آمن للمساعدات

أخبار ليبيا 24

قال، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، إنّه ينبغي العمل على مسارين بالتوازي بشأن الأحداث في غزة.

وطالب أبوالغيط، أولاً بالتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي الاسرائيلي ضد أهالي القطاع من المدنيين.

طما طالب ثانياً، بفتح ممر آمن على نحو عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة بالكامل مع تأمين استمرار إمدادات الغذاء والدواء والمياه والطاقة إلى أهل القطاع، لافتًا إلى إن هذه هي الأولوية القصوى.

وقال أبو الغيط، إن استمرار الوضع الحالي فيندرج في إطار المخالفة الصريحة والفادحة للقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

رفض استهداف المدنيين

وأكد، أن الجامعة العربية ترفض كافة أنواع الاستهداف والعنف ضد المدنيين دون تمييز، مشيرًا إلى أنّه ليس هناك مدنيين ذوي درجة أعلى وآخرين بدرجة أدنى، فكل المدنيين متساوون.

وقال إن “النفس البشرية لها قدسيتها.. كما نستنكر وبشدة التصريحات التي تصف شعوبنا بالبربرية وشعوباً أخرى بالتحضر”.

وأضاف، “لدينا خشية كبري من الانجراف إلى صراع ديني يُلحق كارثةً ممتدة بالبشرية”.

وقال أبو الغيط، “أتوجه لكافة الأطراف وبالذات تلك غير المنخرطة في النزاع بأن تتحمل المسؤولية وتمارس ضبط النفس، وألا تفتح الطريق لأي إجراء يوسع رقعة المواجهة أو يفضى إلى تمددها”.

وتابع: “إن هذا ما يقتضيه الحد من معاناة المدنيين وتفادى احتمالات حرب إقليمية سوف يدفع ثمنها الجميع”.

وقال أبو الغيط، إنّه يجب على القوى الدولية الرئيسية الاتفاق العاجل على أفق واضح ومحدد لتسوية سياسية شاملة تجسد للشعب الفلسطيني دولته المستقلة ليعيش في سلام وأمن، اللذين يستحقهما مثل غيره من الشعوب تماماً، دون افتئات على حقوقه.

وأضاف، أن تلك التسوية وحدها هي التي سوف تجنب الأجيال القادمة في فلسطين وإسرائيل دوامات الكراهية والعنف.