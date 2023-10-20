أخبار ليبيا 24

وصفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، ما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الشعب الفلسطيني بالإبادة الجماعية.

وذكرت وزارة الصحة، إن قتلى العدوان الإسرائيلي تجاوز حصيلته 3785 في قطاع غزة، و81 في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

وقالت الكيلة، إن الاحتلال الإسرائيلي كسر جميع المحرمات، واستهدف كل ما نص القانون الدولي على تحييده وقت الحروب، مثل المستشفيات ودور العبادة والمدارس.

وتابعت أن مجزرة مستشفى المعمداني تبعتها يوم أمس مجزرة في كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي خلفت أكثر من 17 قتيلا.

وقالت، إن ذلك يثبت أن دولة الاحتلال أدارت ظهرها بالكامل للمجتمع الدولي، وأنها لا تريد ترك أي مكان آمنٍ في قطاع غزة، لا في المشافي أو دور العبادة أو المدارس التي تستخدم كملاجئ للعائلات النازحة.