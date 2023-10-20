ليبيا تنتج خلال سبتمبر 35 مليون برميل نفط ومليار متر مكعب غاز

20 أكتوبر، 2023 12:45 م
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أخبار ليبيا 24

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، إحصائية بإجمالي إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأعلنت المؤسسة استخراج 35 مليونا و871 ألفا و855 برميلا نفط الشهر الماضي، حسب بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك.

وسجلت المنتجات النفطية 513 ألفا و428 طنا، والمنتجات البتروكيماوية 41 ألفا و151 طنا و197 ألفا و730 طنا من المكثفات.

ووصل إنتاج حقول الغاز الطبيعي في ليبيا إلى مليار و44 مليونا و320 ألفا و321 مترا مكعبا خلال الفترة نفسها.

20 أكتوبر، 2023 12:45 م
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