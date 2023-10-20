طقس حار على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد ليبيا، اليوم الجمعة، أجواء ساخنة على أغلب المناطق؛ حيث درجات الحرارة القصوى فوق معدلاتها الفصلية خاصةً على مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية؛ فإن درجات تتراوح على المناطق الغربية ما بين ( 32 – 38 ) مئوية. وعلى مناطق الشمال الشرقي ما بين ( 29 – 34 ) مئوية.

بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة على مناطق الجنوب الشرقي وتسجل ما بين ( 29 – 32 ) مئوية.

وتنشط الرياح من القطاع الجنوبي من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال والغرب، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا تدريجيا بدايةً من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، ثم تعود للارتفاع مع منتصف الأسبوع.