طرابلس | القبض على شخص وعد “40” بنت بالزواج عبر جروبات الزواج بفيسبوك

أخبار ليبيا 24

تلقي جهاز الردع بلاغٍ حول تعرض فتاةٍ لعملية ابتزاز ومساومةٍ؛ حيث باشرت عناصر الجهاز متابعة القضية، وتتبع الجاني .

وتمكن عناصر الجهاز من القبض على المبتز، وتبين أنه يمتهن استدراج الفتيات بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم ابتزازهن مقابل مبالغ مالية.

وبحسب اعترافات المتهم، فقد وعد 40 بنت بالزواج خلال دخوله إلى جروبات الزواج عبر الفيسبوك .

ودعا جهاز الردع كافة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري والمباشر عن أي محاولة ابتزازٍ يتعرضون لها، وذلك من خلال مراسلة الصفحة الرسمية للجهاز أو التواصل على رقم البلاغات المخصص.

ونبه الجهاز كافة المواطنين والمواطنات إلى عدم مشاركة أي معلوماتٍ أو صورٍ خاصةٍ مع أشخاصٍ غير موثوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانجرار وراء دعاوى النصب والاحتيال.

وأكد الجهاز استمرار متابعة جميع البلاغات والقضايا المحالة إليه في هذا الباب، سعياً لمكافحة هذه الظاهرة الهدامة والحد منها، بما تكفله التشريعات والقوانين النافذة.