ضبط سيارة مطلوبة في قضية خطف بطرابلس

20 أكتوبر، 2023 10:54 ص
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أخبار ليبيا 24

تمكن، أعضاء قوة المهام الخاصة بإحدى النقاط الأمنية من ضبط سيارة (بي إم دبليو- اللون أبيض) مطلوبة في واقعة خطف بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي بطرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس، أن بعد التأكد من رقم اللوحة المثبت على المركبة بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة اتضح بأن المركبة مطلوبة في واقعة خطف بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

وأضافت، أنّه تمّ تسليم المركبة والسائق إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.

وفي إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية تمكنت قوة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس من ضبط سيارة “هيونداي كنار” بإحدى النقاط الأمنية عقب الاشتباه فيها.

وبالاستعلام عنها اتضح وجود بلاغ عليها لدى مركز شرطة وادي الربيع، كونها مسروقة. اتخذت بشأنها الاجراءات اللازمة وأحيلت للمركز المختص، كما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

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20 أكتوبر، 2023 10:54 ص
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