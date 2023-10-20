صندوق التضامن بالجبل الأخضر يوزع منفعة على أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

أخبار ليبيا 24

وزع صندوق التضامن الاجتماعي فرع الجبل الأخضر يوزع منفعة جديدة على أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقام الخميس فرع صندوق التضامن الاجتماعي الجبل الأخضر بتوزيع منفعة الأثاث الخاصة بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقام مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي الجبل الأخضر، توفيق الحداد، بالإشراف علي عملية الاستلام للمستحقين للمنفعة للأسر البالغ عددها 22 أسرة.

وتشمل منفعة الأثاث حجر نوم، وثلاجات، وغازات طهي، وشاشات، وبعض الاحتياجات الأخرى المهمة والتي تعتبر من أساسيات كل بيت.