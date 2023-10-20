صندوق التضامن بالجبل الأخضر يوزع منفعة على أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

20 أكتوبر، 2023 11:35 ص
5

أخبار ليبيا 24

وزع صندوق التضامن الاجتماعي فرع الجبل الأخضر يوزع منفعة جديدة على أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقام الخميس فرع صندوق التضامن الاجتماعي الجبل الأخضر بتوزيع منفعة الأثاث الخاصة بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقام مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي الجبل الأخضر، توفيق الحداد، بالإشراف علي عملية الاستلام للمستحقين للمنفعة للأسر البالغ عددها 22 أسرة.

وتشمل منفعة الأثاث حجر نوم، وثلاجات، وغازات طهي، وشاشات، وبعض الاحتياجات الأخرى المهمة والتي تعتبر من أساسيات كل بيت.

 

الوسوم
20 أكتوبر، 2023 11:35 ص
5

المزيد من الأخبار

الهلال الأحمر الإماراتي يُرسل 90 ألف جرعة لقاح إلى درنة

20 أكتوبر، 2023 3:58 م

رغم عدم ممانعة الداخلية.. اتحاد الكرة يؤجل بحث مسألة حضور الجمهور للدوري الممتاز  

20 أكتوبر، 2023 3:51 م

الصحة الفلسطينية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي يقترب من حاجز الـ”4″ آلاف شهيد

20 أكتوبر، 2023 3:32 م

شركة الكهرباء تشرع في صيانة محطات الجهد المتوسط والتوزيع في درنة

20 أكتوبر، 2023 3:02 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى