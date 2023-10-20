شركة الكهرباء تشرع في صيانة محطات الجهد المتوسط والتوزيع في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن شروعها في إجراء أعمال الصيانة المدنية لمحطات الجهد المتوسط والتوزيع بمدينة درنة.

وأوضحت الشركة أنها شرعت أيضا في أعمال العزل المائي لسطح المحطات التي أصابها إعصار “دانيال”، لافتة إلى أن أعمال الصيانة المدنية تمت من قبل دائرة الخدمات العامة درنة.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاح جهود فرقها الفنية بدائرة توزيع درنة في إعادة التيار لأحياء جديدة في المدينة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، أن فرقها تمكنت من شحن محطة ساسي المغزية لشارع ميزران والحي المجاور له، كما شحنت خطا هوائيا يغذي عمارة غفير المقابلة للميناء وعددا من المنازل الواقعة أمام مصرف الأمان.

وعادت التغذية لمنازل شارع الجيش، إضافة إلى تسارع وتيرة العمل لشحن محطة جملاكي بعد إجراء أعمال حفر وصيانة للكوابل المعطوبة المغذية لها بمدخل شارع الفنار الشمالي.