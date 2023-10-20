رغم عدم ممانعة الداخلية.. اتحاد الكرة يؤجل بحث مسألة حضور الجمهور للدوري الممتاز  

أخبار ليبيا 24

أجل الاتحاد العام الليبي لكرة القدم بحث مسألة حضور الجمهور من عدمه مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إلى يوم الأحد المقبل لوضع الترتيبات.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها لا تمانع حضور الجمهور الرياضي لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين مع الأمين العام لاتحاد كرة القدم ورئيس لجنة المسابقات ونائبه للمنطقة الشرقية بحث تأمين الدوري العام للمجموعتين الشرقية والغربية واعتماد الملاعب فنيا وأمنيا.

الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بقاعة ديوان الوزارة بشأن إعلان بدء مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم؛ حضره كل من مدير شركة المنشآت الرياضية، والمدير التنفيذي لقناة ليبيا الرياضية.

كما حضره رئيس لجنة الأمن الرياضي، ومديري أمن مصراتة والزاوية، ومدير مكتب الوكيل ومندوبين عن الجهات الأمنية.