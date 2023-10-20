رئيس الصين يدعو لوقف الحرب على غزة

أخبار ليبيا 24

دعا، الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى وقف الحرب في غزة بأقرب وقت، مشددا على منع امتداد نطاق الصراع، وخروجه عن السيطرة.

وقالت، وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس، إن الرئيس الصيني التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على هامش منتدى الحزام والطريق الثالث في الصين.

وأضافت، أنه شدد على أن حل الدولتين هو الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولفت إلى دعم بلاده لجهود فتح ممرات إنسانية، معربا عن استعداد الصين لتعزيز التنسيق مع مصر وباقي الدول العربية لإيجاد حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية في أقرب وقت.

وفي 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وفي المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006”.

وأدى القصف الإسرائيلي على غزة إلى ارتكاب مجازر مروعة آخر مجزرة مستشفى الأهلي العربي “المعمداني”.