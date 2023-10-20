خلال لقائه الدبيبة..أردوغان: تركيا على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار درنة والبلديات المجاورة

أخبارليبيا24

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة عن استعداد تركيا للمساهمة في إعادة الإعمار لبلدية درنة والبلديات المجاورة في كل المجالات.

وأبدى أردوغان خلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استعداد بلاده تقديم الاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع مثل هذه التداعيات.

واتفق الرئيس التركية والدبيبة على زيادة التعاون في مجالات التدريب العسكرية، والرفع من كفاءة عناصر الجيش الليبي.

وتم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين .

وكلف أردوغان وزير الطاقة التركي للمشاركة في مؤتمر الطاقة الليبي المزمع عقده في نوفمبر القادم بالعاصمة طرابلس ؛ لمشاركة عدد من الدول والشركات العالمية.