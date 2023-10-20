خالد حفتر يبحث مع رئيس جهاز الأمن الداخلي تعزيز سبل التعاون الأمني 

20 أكتوبر، 2023 1:50 ص
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أخبارليبيا24

بحث رئيس أركان الوحدات الامنية اللواء خالد خليفة حفتر مع رئيس جهاز الأمن الداخلي أسامة محمد الدتعزيز سبل التعاون الأمني. 

واستعرض الجانبان خلال اللقاء في مكتب الدرسي  حلحلة بعض العراقيل التي تواجه سير العمل. 

وأبدى رئيس أركان الوحدات الأمنية استعداده لدعم الجهاز وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، مؤكدًا على دور الجهاز الفعال في العمليات العسكرية الأخيرة . 

من جهته، أكد رئيس الجهاز جاهزية الجهاز للعمل و التصدي لأي أمر طارئ و سنعمل بكل جهد لرفع وتيرة العمل بمدينة بنغازي .  

20 أكتوبر، 2023 1:50 ص
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