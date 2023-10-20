حتى أكتوبر..نوفا: 92844 مهاجرا غير نظامي وصلوا إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية 

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كشفت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية منذ بداية العام إلى 19 أكتوبر بلغ 92844 مهاجرًا.

وأوضحت الوكالة الإيطالية أن هذا العدد بزيادة قدرها 330 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأفاد نوفا أنه من بين هؤلاء، هناك 14,837 فقط من أصل تونسي، أي ما يعادل حوالي 10 بالمائة من حوالي 140,006 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا إجمالاً منذ بداية العام.



وكشفت أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية التونسية، يتزايد حيث تبلغ نسبة حدوثهم حوالي 16 بالمائة على الطريق التونسي.

وأشارت وكالة نوفا الإيطالية إلى أنه قبل شهر كانت هذه النسبة أقل بقليل من حوالي 10 بالمائة