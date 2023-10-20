توقف عشرات المطارات الفرنسية عن العمل لوجود تهديدات

أخبار ليبيا 24

استهدفت إنذارات كاذبة بوجود قنابل في (18) مطارا فرنسيا، اليوم الجمعة، وأُخليت (10) منها، وقال وزير النقل الفرنسي، كليمان بون: منذ الأربعاء، شهدنا زيادة في الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل في مطاراتنا، وأريد أن أقول بوضوح شديد إن المحتالين الصغار والمازحين الصغار، الضالعين بهذا النوع من الألعاب هم في الواقع أغبياء كبار، ومنحرفون إلى حد كبير”.

وتسببت الإنذارات، الجمعة، باضطرابات في حركة النقل الجوي، لليوم الثالث على التوالي، وعشية عطلة في البلاد بمناسبة عيد جميع القديسين.

كما تلقى (17) مطارا إنذارات، الأربعاء، وجرى إخلاء (15) منها، كذلك تلقى (25) مطارا إنذارات، الخميس، وأُخلي (19) منها، بحسب تصريحات الوزير.

وقال بون: بعد ظهر الجمعة، إن الإنذارات الصادرة في اليوم نفسه، من خلال تلقي رسائل تهديد متتالية، انتهت بشكل عام حاليا.

يشار أنه منذ بدء موجة الإنذارات الأربعاء الماضي، لم يتأثر عمل مطاري “شارل ديغول وأورلي”، الرئيسيين اللذين يخدمان باريس.